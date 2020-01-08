Vücuttaki saatli bomba: 'Aort Anevrizması'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vücuttaki saatli bomba: 'Aort Anevrizması'

İHA

Nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan ve genellikle belirti vermeyen aort anevrizması, dakikalar içinde aort yırtılmasına neden olarak hastanın yaşamını tehdit edebiliyor. 65 yaşın üzerindeki hipertansiyon hastası erkeklerin %10'unda görülen aort anevrizması, müdahale edilmediğinde organ yetmezliğine ve felce de yol açabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Faruk Cingöz, aort anevrizması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Vücuttaki saatli bomba: 'Aort Anevrizması'

Nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan ve genellikle belirti vermeyen aort anevrizması, dakikalar içinde aort yırtılmasına neden olarak hastanın yaşamını tehdit edebiliyor. 65 yaşın üzerindeki hipertansiyon hastası erkeklerin %10’unda görülen aort anevrizması, müdahale edilmediğinde organ yetmezliğine ve felce de yol açabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Faruk Cingöz, aort anevrizması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Aort, vücudun ana yaşam damarı
Vücudun ana yaşam damarı olan aort; beyin, akciğerler, omurlar arasındaki sinirler, kollar ve vücudun daha alt bölgesindeki karaciğer, böbrek, bağırsaklar ve ayaklara kadar besleyici dallar şeklinde yapılanmıştır. Aort damarı, aynı zamanda kalbin besleyici damarları olan sağ ve sol koroner arterleri de oluşturmaktadır. Vücutta birbirlerine çok güçlü bağlarla bağlı olan bütün damarlar 3 tabaka şeklindedir. Bunlar, içten dışa doğru; intima (iç), media (orta) ve adventisya (dış) şeklindedir. En güçlü tabaka ise orta tabakadır. Aort yırtılması (diseksiyon) da bu tabakanın zayıflaması ve esnekliğini yitirmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. İç tabakadaki bir yırtığın orta tabakaya kadar ilerlemesiyle aort yırtılması ortaya çıkar.
“Soğan zarının soyulması” gibi yırtılıyor
Fransızca’da parçalara ayırma, dokuları kesitlerine ayırarak inceleme anlamına gelen ‘diseksiyon’ genellikle iki nedenle oluşmaktadır. İlki, herhangi bir dış etken veya zorlama olmadan bu yırtığın oluşarak aorta boyunca ilerlemesidir. Buna, ailesel veya damarın yapısal faktörleri neden olur. Yırtık soğan zarının soyulması gibi hızla ilerleyerek hayatı tehdit edici boyutlara kısa sürede ulaşır. Bu durum hastada, genellikle göğüs ve iki omuz kemiği arasında bıçak saplanır gibi çok şiddetli ve keskin ağrıya yol açar. İkinci anevrizma nedeni ise trafik kazaları gibi travma kaynaklıdır. Aort anevrizması risk faktörleri arasında; diyabet, kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, sigara, yüksek kolesterol ve ileri yaş da önemli bir yere sahiptir.
Aort yırtığının 3 şekli
Yaşamı tehdit eden aort yırtılması 3 şekilde son haline ulaşır:
1. Yırtık orta tabakada ilerleyerek tekrar damar içerisine açılır ve kan normal akması gereken aort kanalından akarken aynı zamanda oluşan bu ikinci, yalancı ve zayıf kanaldan akış gösterir. Böylece kan iki kanaldan yoluna devam eder. Bu durum eğer organların beslenmesinde sorun oluşturmuyorsa, hastanın ameliyat hazırlıklarına zaman vermesi açısından cerrahinin lehine bir durumdur.
2. Yırtık dış tabakayı da yırtarak kanamaya yol açar ve müdahaleye vakit kalmadan hasta kaybedilebilir. Bu kanama kalbin etrafında olduğu olacağı gibi beyin damarlarında veya göğüs ya da karın boşluğunda da olabilir. Bu kanama ani ölüm riskini de beraberinde getirir. Hastanın yaşama dönmesi halinde, geç dönemde yırtık bölgesinin en zayıf noktasında damar genişleyerek balonlaşır. Bu duruma ‘anevrizma’ denir. Balonun içi tamamen pıhtı ile dolabildiği gibi kan devir daimi de devam edebilir. Pıhtılaşma oluştuğunda atardamarların içerisine pıhtılar ilerleyebilir ve emboliler oluşur. Embolizasyon organların, el veya ayakların beslenmesini bozarak hastanın durumunu yanıltıcı hale getirebilir. Eğer pıhtı yoksa balonlaşan bölgenin patlaması an meselesidir. Bazen öksürürken veya hapşırırken bile ortaya çıkan, durdurulamayan yırtık nedeniyle yaşam kayıpları görülmektedir. Kabız olmak ve ağır yük taşımak da yırtık oluşma riskini artırmaktadır.
3. Yırtığın herhangi bir noktadan içeriye ve dışarıya açılmadan pıhtılaşarak durması da farlı bir klinik tablodur. Bunda oluşan en önemli nokta, ikinci kanalın şişerek çevre dokulara ve organlara baskı yapmasıdır. Hastanın aort yırtığı başladıktan dakikalar sonra bu kitlenin kalbin damarlarına basması ile kalp krizi, beyin damarlarına baskısıyla felç ya da soluk borusunu baskılamasıyla, nefes darlığı ve astım gibi bulgular ortaya çıkabilir. Karın aortasında da bağırsak beslenmesini bozarak bağırsakların kurumasına yol açabilir. Eğer baskı böbrek damarlarını etkilerse, hasta böbrek yetmezliği ve diyalize bağımlı hale gelebilir.
Tedavi hastanın durumuna göre yapılmalı
Aort yırtıklarında öncelikli müdahale, hastanın tansiyonunu ve nabzını düşürmektir. Son yıllarda invaziv girişimlerle yırtık bölgesine stent konulmakta ve yırtık ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Tedavi yaklaşımında karar daha çok hastanın klinik durumuna göre verilir. Ameliyat gerekli olan hastalarda, klasik açık cerrahi yöntemi sonrasında hasta birkaç gün yoğun bakım ünitesinde ve bir hafta da hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmektedir. Ancak yaşam kaybı riski çok yüksek olan aort yırtılmasında geçen her saatin riski artırdığı göz önüne alınarak hızlı karar verme önem kazanır. Bu, başarıya ulaşmada uygulanacak cerrahi teknik kadar önemlidir.

KAYSERİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER Ulaşım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Yazıhüyük Belediyesinde Yüzde 30'luk zam sevinci
YEREL HABERLER Yazıhüyük Belediyesinde Yüzde 30'luk zam sevinci
Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'dan Hasta Ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'dan Hasta Ziyareti
Kocasinan Belediyesi topladığı çöpleri ekonomik değere dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi topladığı çöpleri ekonomik ...
Binalarda yeni dönem En küçük daire 65 metrekare olacak
YEREL HABERLER Binalarda yeni dönem En küçük daire 65 metrekare ...
Talas'ta su baskınlarına karşı ıslah çalışması
YEREL HABERLER Talas'ta su baskınlarına karşı ıslah çalışması
Kaçak avlanan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avlanan iki kişi yakalandı
Prosinecki: “İşimiz kolay değil” Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Kaliteli transferler yapacağız”
YEREL HABERLER Prosinecki: “İşimiz kolay değil” Kayserispor Teknik ...
Robert Prosinecki antrenmanda
YEREL HABERLER Robert Prosinecki antrenmanda
Miguel Lopes kampa katıldı
YEREL HABERLER Miguel Lopes kampa katıldı
Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son ...
Bunalıma girdi, kendini astı
YEREL HABERLER Bunalıma girdi, kendini astı
Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar’a ziyaret
YEREL HABERLER Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar’a ziyaret
Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu
İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl hapis
YEREL HABERLER İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl ...
Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı
Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Erciyes’te anıldı
YEREL HABERLER Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Erciyes’te anıldı
Bilardo İl Birinciliği başladı
YEREL HABERLER Bilardo İl Birinciliği başladı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Hacılar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını ...
TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'ten mobilya alacaklara KDV indiriminde çifte mutluluk Türkiye'deki mobilya sektörünün öncü oyuncuları İstkbal, Bellona ve Mondihome Ekim 2019 fiyatlarına döndü
YEREL HABERLER TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'ten ...
Büyükşehir’den akıllı şehir buluşmaları
YEREL HABERLER Büyükşehir’den akıllı şehir buluşmaları
Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım
YEREL HABERLER Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X