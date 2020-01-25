Kayseri'den Elazığ' ve Malatya'ya yardım eli

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya sağlık personeli ile beraber barınma konteyneri ve şişme çadır gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Binaların yıkıldığı bölgeye, 9 personel ile 3 tane 112 ambulansı, barınma konteyneri ve 24 UMKE personeli ve 65 metrekare 2 adet şişme çadır gönderildi.

Dün gece saatlerinde yola çıkan ekipler, Malatya ve Elazığ'a ulaşarak çalışmalara katıldı.

KAYSERİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

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