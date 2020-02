Kayseri Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Kayseri olarak, tarımın başkenti olmaya adayız” TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan: “2019 yılında 67 çeşit yeni yerli ve milli tohumu çiftçimize sunduk” “Kayseri, denize kıyısı olmayan fakat balık üretiminde ilk sırada” 15. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı Kayseri’de başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen 15. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı Kayseri’de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen ve 23 Şubat’a kadar devam edecek olan fuarın açılışına Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Tarımın dünyada vazgeçilmezlerin arasında ilk sıralarda olduğunu söyleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları adının verilmesi, Kayseri’deki insan profilinin tamamının bir araya geldiği ve Kayseri’den çıkacak olan sesin tüm Türk Dünyasına ulaşabilmesini hedeflemektedir. Burada asıl amaç da sadece Kayseri’de olan tarımın burada kalması değil, buradaki teknolojileri Türk Dünyasına taşıyabilmek, buradaki teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelerimize ulaştırabilmek. Tarım dünyada vazgeçilmezlerin arasında. Her şeyden vazgeçilebilir belki ama açlık, dünyadaki en büyük problem. Burada yeni tarım makinelerini, yeni çeşitleri ve ülkemizdeki en büyük problemlerden biri olan maliyetlerin azaltılması anlamında TAGEM ve özel sektörün birlikte hareket ederek, yakın zamanda piyasaya arz edilecek olan elektrikli traktörümüzü de görme imkanına sahip olacağız” dedi.

Şahin, Kayseri’nin tarımın başkenti olmaya aday olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri’nin 2019 yılında tarımsal alanda Türkiye genelinde ilk 6 şehrin içerisinde olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Kayseri’nin sadece bir sanayi şehri olarak düşünülmemesi lazım. Kayseri aslında doğu batı ve güney kuzey ekseni birleşme noktasında tarımın en önemli şehirlerinden birisidir. Türkiye’deki çerezlik kabak ve ayçiçeği çekirdeği üretiminde ilk sıradayız. Ülkemizde lider konumda bulunan patates, şeker pancarı ve buğdayda söz sahibiyiz. Kayseri balıkçılık konusunda da Türkiye’de denize kıyısı olmayan şehirler arasında en önemli şehirdir. Bu şehir ülkemizin yavru alabalık ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamakta. Bütün listenin altını çizdiğimiz zaman Kayseri, tarım başkenti olma yolunda ilerlemektedir. Orta Doğu ve balkanlardaki tüm toplulukların tarım başkenti olmaya da adayız. 15. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Türk toplumlarının birleşmesinden dolayı daha önceki fuarlardan daha anlamlı bir fuar düzenlendiğini söyleyen TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, “Daha önce de bu fuarları yaptık ama bu fuar benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün 15.’si ama bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi de . Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı olmasıydı. Türk Dünyasından katılan birçok insanımızla bir araya gelme, sorunlarımızı konuşabilme noktasında bizim için büyük bir fırsattı bu fuar. Bu kardeşlerimizle ARGE konusunda TAGEM ve Tarım Bakanlığı’nın tüm çalışmalarını Türk Dünyası’ndaki kardeşlerimize taşıyarak, bağlarımızı her geçen gün arttırmaktayız. TAGEM, Tarım Bakanlığı’nın ve Türkiye’deki tarımsal ARGe’nin en önemli ve en güçlü kurumudur. TAGEM’e bağlı 48 araştırma enstitüsü, 20 ileri ARGE enstitüsü, 128 laboratuvarı ve yılda yaklaşık bin 500 proje üreten 2 bin 300 tane teknik elemanı ve 6 bin 500 çalışanı ile her geçen gün büyüyen bir ARGE kuruluşudur” ifadelerini kullandı.

TARGEM olarak birçok yeniliğin ve ilkin öncülüğünü yaptıklarını belirten Kayacan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve özel sektör başta olmak üzere birçok projeye imza attık. Biraz sonra elektrikli traktörü, mobil sağım cihazını göreceksiniz. Bunlar ilk defa bir tarım fuarında sergileniyor ve o da Kayseri Tarım Fuarıdır. Ayrıca Türkiye’de çok gündeme gelmeyen ama kendi yumurtacı tavuğumuz, etçi tavuğumuz olan ve dünyada Amerika dışında ilk defa bizim geliştirdiğimiz çeşitleri olan çeşitlere de TAGEM olarak imza attık. İlerleyen günlerde de gerek ihracat ve yurt dışı pazarlarda da bu ürünleri göreceksiniz. Tohum konusunda da 1 milyon 150 bin ton üretime sahibiz ve TAGEM olarak bunun öncüsüyüz. 2019 yılında 67 yerli ve milli çeşidimizi geliştirerek, Türk Çiftçisine sunduk. Bu sayıyı da her geçen gün arttıracağız. Hedef olarak da her yıl 50 çeşidi çiftçimizin hizmetine sunacağız. Biz dilde birlik dediğimiz gibi tarımda da birlik diyoruz ve ben bu fuarın Öncelikle Kayserimize, sonra tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Açılışta konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bugün aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Gece saat 12'de meclis çalışmamız bitti ve ben özellikle çiftçi kardeşlerimizin arasında olmak için geldim. Buradan sonra yeniden Ankara'ya döneceğiz. Özellikle diyorum çünkü Türkiye'de herkes bilir ki Kayseri deyince sanayi şehri, ticaret şehri geliyor akla. bunu mecliste de devamlı dile getiriyorum, Kayseri'nin bir diğer özelliği de Türkiye'deki tarım alanlarında en büyük 6. sırada ve bu özelliğimizi Türkiye'de çok fazla bilen yok. Maalesef diğer taraflarımız çok ön plana çıktı, tarım alanlarımız da çıkmadı bugüne kadar. Bu da hem Türkiye'ye hem de özellikle kayserimizin ticaretine zarar veriyor. Hepsinin bir arada büyümesi ve birbirini desteklemesi lazım" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol tarafından kurdele kesilerek, protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin ardından protokol üyeleri fuarı gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.