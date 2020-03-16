Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;
Buğdaylıspor 13 Develispor
Esen Makina Belsinspor 21 Talas Anayurtspor
Özvatan Gençlikspor 21 Kayseri Yolspor
Hacılar Erciyesspor 41 Kayseri Gençlerbirliği
Kayseri Şekerspor 31 Kocasinan Ülküspor
Trend Gayrimenkulspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Kocasinan Şimşekspor 30 Kayseri Demirspor (Hükmen)
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