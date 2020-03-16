Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

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Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;



Buğdaylıspor 13 Develispor

Esen Makina Belsinspor 21 Talas Anayurtspor

Özvatan Gençlikspor 21 Kayseri Yolspor

Hacılar Erciyesspor 41 Kayseri Gençlerbirliği

Kayseri Şekerspor 31 Kocasinan Ülküspor

Trend Gayrimenkulspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor 30 Kayseri Demirspor (Hükmen)

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