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Kayserililer evde kaldı, doğalgaz kullanımı arttı Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba: “Nisan ayında 2019 yılına göre yüzde 11 artışla abonelerimizin aylık tüketimi 49 milyon metreküpe ulaştı”

İHA

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber doğalgaz kullanımında da artış yaşandığını söyledi. Akbaba, "Nisan ayında 2019 yılına göre yüzde 11 artışla abonelerimizin aylık tüketimi 49 milyon metreküpe ulaştı" dedi.

Kayserililer evde kaldı, doğalgaz kullanımı arttı Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba: “Nisan ayında 2019 yılına göre yüzde 11 artışla abonelerimizin aylık tüketimi 49 milyon metreküpe ulaştı”

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber doğalgaz kullanımında da artış yaşandığını söyledi. Akbaba, “Nisan ayında 2019 yılına göre yüzde 11 artışla abonelerimizin aylık tüketimi 49 milyon metreküpe ulaştı” dedi.
Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Kayseri ve civarında mevsimsel olarak bu yıl geçen yıla göre daha sert bir kış yaşadık. Nitelikli insan kaynağımız ve yıllara dayanan tecrübemiz ile bu kış da abonelerimizin doğalgaz talebini kesintisiz olarak karşıladık. Mart 2020 itibarıyla toplam 245’e ulaşan çalışanımızla birlikte, bize başvuran 50.000’e yakın abonemizin taleplerine çözüm ürettik. Bizim için en önemli konuların başında, güvenli doğalgaz kullanımı geliyor. Dolayısıyla bu dönemde de abonelerimizi güvenli doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirmeye devam ettik. Abonelerimizin ödeme sorunu yaşamaması için bir yandan çok sayıda kanaldan tahsilat hizmeti verirken diğer yandan ‘3D güvenli sanal POS’ uygulamasını başlatarak web sitemiz üzerinden kredi kartı ile doğalgaz faturalarının da anlaşmalı bankalarla taksitli ödenmesini mümkün hale getirdik” dedi.
Kayserigaz olarak korona virüs tedbirlerine uygun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akbaba, “Yeni tip korona virüs (Kovid19) ile kişisel izolasyon, sosyal mesafe kuralları hepimizin hayatına girdi. Doğalgaz dağıtımı gibi günümüzde günlük yaşamın vazgeçilmezi olan bir hizmeti verdiğimiz için hızla harekete geçtik ve yeni tip korona virüsle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık otoritelerinin talimatlarına uygun olarak; iştiraki olduğumuz SOCAR Türkiye’nin koordinasyonunda tüm tedbirleri içeren bir eylem planı devreye aldık. 16 Mart’tan itibaren evden çalışma sistemine geçerken saha çalışanlarımızı da 14 günlük süre ile birbirinin yedeği şeklinde planlayarak iki gruba ayırdık. Bu arada şirketimizin tüm lokasyonları ve araçlarını, ilçelerimiz de dahil olmak üzere düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Sahada çalışan arkadaşlarımız için gözlük, maske, eldiven, galoş ve tulum temin ettik. Hizmet bölgemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumaya destek vermek hedefiyle Müşteri Hizmet Merkezleri’mizin girişlerine termal kamera koyduk. Halihazırda devam eden uygulamayla merkezlerimize gelen abonelerimiz 5’er kişilik gruplar halinde içeriye alınırken dışarıdaki abonelerin de sosyal mesafe kuralına uygun olarak beklemesi sağlanıyor. MHM’lerde çalışma saatlerimizi 09.3016.30 olarak belirledik. Türkiye genelinde alınan kararlar çerçevesinde, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı abonelerimizi çağrı merkezimiz ya da web sitemizdeki online işlemler menüsünden işlemlerini yapmaya yönlendirdik. Maskesiz, ateşi olan vatandaşlarımızı uyararak gerekli yönlendirmelerde bulunduk. Yine ‘Evde kal’ çağrısına uygun olarak biz de tüm abonelerimize online işlem merkezi, edevlet platformu ve çağrı merkezini kullanmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk” diye konuştu.
Yılsonuna kadar 33.5 milyon TL’lik yatırım yapacaklarının altını çizen Dinçer Akbaba, “Kayserigaz olarak bölgemizde 10 ilçede 550 bine yakın aboneye hizmet veriyoruz. Virüs süresince kesintisiz gaz arzı için gerekli bakım ve onarım çalışmalarımıza acil müdahaleleri aksatmadan devam ettik. Çalışanlarımızın ve abonelerimizin sağlığı için yeni yatırımları normalleşme süreci ile birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu dönemde en büyük önceliğimiz vatandaşlarımıza kesintisiz gaz arzının sağlanmasıdır. 2020 yılsonuna kadar da, 33,5 milyon TL’lik yatırım, 182 kilometre hat yapımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayserililer evde kalınca doğalgaz kullanımı arttı
Akbaba, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Yeni tip korona virüsle mücadelede sizin de ifade ettiğiniz gibi kişisel izolasyon, evde kalmak çok önemli. Bu dönemde alınan tedbirlerle paralel olarak ticarethane ve sanayi abonelerin tüketimi gerilerken mesken abonelerimizin doğalgaz tüketiminde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar yaşandı. 2019 Mart ayında mesken abonelerinin doğalgaz tüketimi aylık 50,2 milyon metreküp iken, Mart 2020’de yüzde 18 artışla 59 milyon metreküpe çıktı. Önlemlerin daha da sıkılaştığı, evde kalma oranlarının daha da arttığı nisan ayında ise 2019 yılına göre yüzde 11 artışla abonelerimizin aylık tüketimi 49 milyon metreküpe ulaştı. Tabii ki bunda geçen seneye göre değişen kış koşullarının ve abone sayısındaki artışın da etkili olduğunu göz ardı etmemek gerek. Kayserigaz’ın 2003 yılından 2019 yılı sonuna kadar bölgede yaptığı yatırımların toplamı 420 milyon TL’yi aştı. 2020 yıl sonuna kadar da, 33,5 milyon TL’lik yatırım, 182 kilometre hat yapımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar hizmet bölgemiz olan Kayseri’de; Kocasinan, Melikgazi, Talas, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar ve Ekim 2019’da doğalgaz kullanmaya başlayan Tomarza ile birlikte doğalgazın ulaştığı ilçe sayısını 10’a çıkardık. Doğalgaz altyapısının henüz kurulmadığı Sarız, Sarıoğlan, Pınarbaşı, Özvatan, Akkışla ve Felahiye ilçelerini önümüzdeki yatırım dönemlerinde kapsam içine almak üzere fizibilite çalışmalarımız sürüyor.”

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