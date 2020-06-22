Turkuaz Sualtı Kurtarma ekibi, kurtarma eğitimlerine başladı

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Kayseri’de faaliyet gösteren Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, sualtı kurtarma eğitimlerine başladı.

Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, Kayseri’de son günlerde artan yağışlardan dolayı meydana gelebilecek sel olaylarına karşı, Kızılırmak’ta 12 derece su sıcaklığında ve akıntıda eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlerle beraber Turkuaz Sualtı Kurtarma ekibi, Kayseri’de olabilecek sel felaketleri için hazır olduklarını belirtti.

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