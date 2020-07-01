Talasgücü 4.sırada tamamladı

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Talasgücü Belediyespor, 20192020 futbol sezonunu 40 puanla 4.sırada tamamladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor liglerin sonlandırılmasının ardından sezonu tamamladı. Ligde kalan son 4 haftada Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar sonrası oynanmayacak olması nedeniyle SarıLacivertliler ligi 4.sırada tamamladı.

Talasgücü Belediyespor oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alı ve 40 puan topladı. 22 maçta rakip filelere 40 gol atan SarıLacivertliler kalesinde ise 16 gol gördü.

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