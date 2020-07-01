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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri OSB’ye ‘TSE Kovid-19 Güvenli Üretim’ hizmet belgesi

İHA

Kayseri OSB’ye ‘TSE Kovid-19 Güvenli Üretim’ hizmet belgesi

Kovid19 salgını ile mücadelede aldığı başarılı ve etkili tedbirlerle dikkatleri üzerine çeken Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, TSE Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve tetkikler sonrasında, TSE Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.
Belgeyi TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a takdim etti. Konu hakkında açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, bu belge ile pandeminin başladığı ilk günden beri aldıkları önlem ve tedbirleri bir nevi belgelediklerini söyledi. Nursaçan, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne günlük maske ihtiyacını daha önceden bildiren Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmalarımıza maske dağıtımı yapılmıştır. Kayseri OSB bölgemizde faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına tarafından bugüne kadar toplam yaklaşık 550 araç ücretsiz olarak dezenfekte edilmiştir. Aynı şekilde, Bölge Hizmet binamız içerisinde de koronavirüs salgınına karşı sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Kayseri OSB Bölgesi Müdürlüğü, bu çalışmaların yanında Türk Standartlarının yayınlamış olduğu Covid19 Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu çerçevesinde çalışmalarını tamamlamış, denetimleri gerçekleşmiş ve bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Tüm üyelerimize de TSE Covid 19 Güvenli Üretim / Hizmet Belgesi almalarını bugün buradan özellikle hatırlatıyoruz” dedi.
TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş ise, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda, uzman arkadaşlarımızın denetim ve tetkiklerinden sonra hak ettikleri belgeyi kendilerine takdim ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri OSB’nin üyelerine de örnek teşkil edecek şekilde bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesinden dolayı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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