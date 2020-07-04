Başkan Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Mali Genel Kurulu’nda çağrıda bulundu Büyükkılıç: "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin en uygun ve en büyük serbest bölgesine bekliyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüttüğü Kayseri Serbest Bölgesi’nin 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda çağrıda bulunarak, “Yatırımcılarımızı Türkiye’nin en uygun ve en büyük Serbest Bölgesi’ne bekliyoruz” dedi.

Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi KAYSER A.Ş’nin 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’na katılan Başkan Büyükkılıç, sanayi ve ticaret kenti Kayseri’den yatırımcılara çağrıda bulundu. Başkan Büyükkılıç, tüm ortaklara teşekkür ederek, Kayseri’de kurulu 3 organize sanayi bölgesi ve 1 teknoparkın yanı sıra, Serbest Bölge’nin de kentin ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydetti. KAYSER A.Ş’nin çok daha iyi noktalara gelebilmesinin yatırımcıların varlığının artmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Başkan Büyükkılıç, “Serbest Bölgemiz yatırımlar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Uygun arsa fiyatları ve alt yapı hizmetleriyle yatırımcılarımızı Türkiye’nin en uygun ve en büyük Serbest Bölgesi’ne bekliyoruz. Olağan Mali Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, ortaklarımıza verdikleri destek ve katkı nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahin Nursaçan da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik içerisinde sanayi ve ticareti çok daha ileri noktalara taşıma gayretinde olduklarını vurguladı.

Dilek ve temennilerin ardından KAYSER A.Ş’nin 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurulu sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.