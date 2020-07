Başkan Yalçın’dan Çevlik ve Alaybeyli çıkarması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevlik ve Alaybeyli Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Talas AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut’un yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürlerinin de yer aldığı programda, Çevlik ve Alaybeyli’nin çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, kırsal mahallelere hizmet ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İlk olarak Çevlik Mahallesine giden Başkan Yalçın, burada Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çevlik Mahallesi Sosyal Tesislerinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtar Ahmet Yararbaş ve vatandaşlarla sohbet ederek yapılması gereken çalışmaları gözden geçiren Başkan Yalçın, kırsal mahallelerde hız kesmeden hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

‘Her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor’

Mahalle muhtarı Ahmet Yararbaş da belediyeden her türlü hizmeti en güzel şekilde aldıkların ifade ederek, “Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibi, köyümüzün her türlü ihtiyacını karşılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hizmete giren bu güzel sosyal tesis için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Başkan Yalçın, kendisini karşılayan mahalle çocuklarına kamyon ve oyuncak bebek hediye etti. Başkan Yalçın ayrıca mahallenin en yaşlısı 87 yaşındaki Mehmet Serbest’i de evinde ziyaret ederek kısa bir süre sohbet etti. Daha sonra Alaybeyli’ye geçen Başkan Yalçın, burada da Muhtar Ender Şahin ve mahalle halkıyla bir araya geldi.

Hem hasbihal etmek hem de istek ve talepleri dinlemek için geldiklerini belirten Başkan Yalçın, kırsal mahallelere büyük önem verdiklerini ve burada yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Muhtar Ender Şahin de belediyeyi her zaman yanlarında gördüklerini ifade etti ve yaptıkları çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Yalçın Alaybeyli’de mahalle camiinin halılarını değiştiren hayırsever Şerife Çakır’a da bir teşekkür plaketi takdim etti. Şerife Çakır il dışında olduğu için plaketi eşi Nevzat Çakır teslim aldı. Başkan Yalçın daha sonra Muhtar Ender Şahin ile birlikte mahallenin çeşitli bölgelerini gezerek ihtiyaç duyulan hizmet ve yatırımları yerinde tespit etti.

Öte yandan Başkan Yalçın’ın mahallelerinde güzel işler yaptığını söyleyen mahalle sakinleri de “Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Her ihtiyacımız karşılanıyor, ne istesek yapılıyor. Bugüne kadar yapılmayan işler yapılıyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.