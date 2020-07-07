Kayserisporlu Enver Cenk Şahin: “Takımda çok iyi bütünleşme var”

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Enver Cenk Şahin, kümede kalmak adına takım olarak bütünleştiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Hasan Hüseyin Acar'ın attığı ilk golün asistini yapan Enver Cenk Şahin, rakiplerini 31 gibi bir skorla mağlup etmenin haklı gururu içerisinde olduklarını söyledi. Beşiktaş maçı sonrasında açıklama yapan Enver Cenk Şahin; "Çok önemli bir haftaya girdik. Takım olarak çok iyi bir duruş sergiliyoruz. Çok iyi bütünleşme var. Önemli olan kazanmaktı. Rakip ilk yarıda çok pozisyon buldu ama maç sonunda kazanan olduk. Çok mutluyuz. Sivasspor maçı galibiyeti sonrasında bu galibiyet bize çok daha moral oldu. Takım olarak maç maç hedefimiz var. Perşembe günü Rize’den galibiyetle ayrılıp hedefimize daha da yaklaşmak istiyoruz” dedi.

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