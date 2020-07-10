“Korona virüsü yenen hasta: "Allah Kimseyi Devletsiz Bırakmasın”

Memleketi Van'a giderken Kayseri'de rahatsızlanan ve korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan inşaat ustası, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 12 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak memleketine döndü.

Kütahya Şehir Hastanesi'nin yapımında çalışan 40 yaşındaki inşaat ustası Burhan İlci, memleketi Van'a dönerken Kayseri otogarında rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine İlci, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine getirildi. Şehir Hastanesine getirilen İlci, tetkikleri yapıldıktan sonra, Covid19 virüsü şüphesiyle pandemi servisine yatışı yapılarak karantinaya alındı. Hastanın karantinaya alınmasının ardından otogarda unutulan çantası da aldırılarak İlci'ye teslim edildi. 12 günlük tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönen Burhan İlci; taburcu edildi.

“Allah kimseyi devletsiz bırakmasın” diyen İlci; “Benim memleketim Van. Fakat bir süredir Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışıyordum. Burada işlerimin bitmesi üzerine Van’a dönerken aktarmalı olarak gittiğim için Kayseri'de mola verdiğimiz esnada kötüleştim. Sürekli terlemeye ve nefes darlığı yaşamaya başladım. Bunun üzerine beni apar topar Kayseri şehir Hastanesi' ne getirdiler ve göğüs servisine yatırıldım. Burada yapılan covid19 tahlillerim pozitif çıktı. Allah razı olsun doktorum bana ‘hiç korkma İnşallah seni buradan sağ salim göndereceğiz’ dedi. Tabi doktorumun bu sözü bana büyük güven verdi. Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan idareciler , doktorlar ve personel bana çok yardımcı oldular. Eşyalarımı otogardan aldılar, üstelik ücretini bile ödediler. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, böyle bir personel böyle bir hastane Allah herkese nasip etsin inşallah” dedi.

Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yavuz Bekdemir ise; “Hastamız Kayseri terminale gelince 112 ekipleri tarafından şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastamıza gerekli tetkikler tahliller yapıldıktan sonra covid19 şüphesiyle göğüs hastalıkları servisimize yatışı yapıldı. Daha sonra hastamız servis sorumlu hemşirelerine eşyalarının terminalde kaldığı bilgisini verince, bunun üzerine servis sorumlu hemşiresi bizimle irtibata geçti ve hastamızın eşyaları terminalde kalmış dedi. Bizde hastamızın eşyalarını hastanemize getirerek, emanet büromuzda muhafaza ettik. Hastamızın inşaat işçisi olması sebebiyle çantasının içerisinde servise çıkmaması gereken keseri, testeresi, su terazisi ve şakül gibi inşaat malzemeleri vardı. Bu eşyaları bir tutanakla güvenlik eşliğinde teslim aldık. Sonrasında da hastamızın buradaki tedavisi tamamlandıktan sonra inşallah şifa ile aramızdan ayrılıyor ve bizde kendisine eşyaların teslim ediyoruz. Biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak hastalarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bunlar; gerek ulaşım hizmetleri, gerek konaklama hizmetleri, gerekse biraz önceki örnekte gördüğümüz hasta ihtiyaçlarının karşılanması gibi oluyor. Her konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuanda hastamızı memleketine uğurluyoruz. İnşallah pandemi sürecini de en kısa bir sürede en az zararla atlatmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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