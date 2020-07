Talas Milli Eğitim'den Kaymakam Güney'e Veda Yemeği

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tayini çıkan Kaymakam Zekeriya Güney onuruna veda yemeği verdi. Veda yemeğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı.

Veda yemeğinde bir konuşma yapan Kaymakam Zekeriya Güney " Talas İlçesi benim görev yaptığım dokuzuncu ilçe idi. Mülki idare amirliği görevlerimiz içerisinde 5 yılı aşkın süredir Kaymakamlığımızın yanında , 4 yıl kadar da Vali Yardımcılığına vekalet ettim. Kamu görevlisi olarak her zaman düsturumuz vatandaşın devlet ile olan işlerini kolaylaştırmaktır. Görev yaparken her zaman vatandaşın lehine kararlar almaya çalışırız. Her gittiğimiz yerlerde dostluklar, arkadaşlıklar kurarız Kayseri'de de güzel dostluk ve arkadaşlıklar kurduk. Her gittiğimiz yerde de Eğitim Öğretime ayrı önem veririz.Talas eğitim camiasına ve bu güzel veda yemeğini düzenleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. " dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz'de günün anısına Kaymakam Güney'e plaket vererek.Talas Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına verdiği destek ve Çalışanlarına verdiği değer den dolayı teşekkür etti.

Kayseri'nin Talas İlçesinde 5 yılı aşkın süredir Kaymakamlık yapan Zekeriya Güney, bir kaç gün önce çıkan mülki idare amirleri kararnamesi ile Zeytinburnu'na Kaymakam olarak atanmıştı.

Veda yemeği hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

KAYMAKAM ZEKERİYA GÜNEY KİMDİR?

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Yenitoptepe köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra, ortaokul ve lise öğrenimini Ladik ilçesi, Akpınar Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1992 yılında bitirdi.1994 yılında Kaymakamlık mesleğine adım attı. 1996 yılında 8 ay İngiltere’ye kursa giden, Zekeriya Güney, KarabükEskipazar, AnkaraEvren İlçelerinde Kaymakamlık görevini vekaleten yürüttü. Daha sonra sırasıyla; GiresunAlucra, ArdahanPosof, MalatyaHekimhan, KastamonuAraç, AfyonkarahisarEmirdağ, TekirdağŞarköy Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 2005 Yılından bu tarafa Kayseri Talas Kaymakamlığını yürüten Güney İçişleri Bakanlığınca 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığına atanmıştır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.