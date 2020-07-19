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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de termometreler 39 dereceyi gösterdi

İHA

Kayseri’de termometreler 39 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün itibariyle yurt genelinde sıcak hava dalgası uyarısının ardından Kayseri’de termometreler 39 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin bugünden itibaren hafta ortasına kadar Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısı yapıldı. Kayseri’de sıcakların etkili olması ile birlikte vatandaşlar dışarıda kafalarına peçete ve poşet koyarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcaktan korunmak için kafasına poşet koyan Emre Yılmaz, “Havalar çok sıcaktı ve şapkam yoktu yanımda, ben de böyle bir yöntem buldum ve poşeti kafamın üstüne koydum. İnsanlara tavsiyem, acil işi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Özellikle yaşlılar dışarı çıkmasınlar, çünkü 38 dereceye kadar sıcaklıklar yükselecekmiş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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