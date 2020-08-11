Kendisini 'medyum' olarak tanıtıp gurbetçiyi dolandıran şüpheli tutuklandı (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'BÜYÜ BOZMA' GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtan Barış T'ye 35 bin euro para gönderen Almanya'da yaşayan gurbetçi F.D.'nin, psikolojik sorunlarının geçmemesi üzerine polise başvurduğu öğrenildi. Öte yandan, tutuklanan Barış T.'nin 'büyü bozma' görüntüleri ortaya çıktı. 4 Şubat 2020'de video paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen görüntüde, Barış T'nin ofisine gelen bir kişiye yaklaşık 8 dakika boyunca sandalyede ve yere yatırarak elle müdahalesi görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-08-11 16:44:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.