Bilal Kılıç, Talasgücü Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor, son olarak Gebzespor’da forma giyen savunma oyuncusu Bilal Kılıç’ı transfer etti. SarıLacivertliler dış transferde üçüncü isme imza attırdı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Talasgücü Belediyespor Mehmet Şükrü Önder ve kaleci İlker Günay’ın ardından Bilal Kılıç’ı kadrosuna kattı.
199 doğumlu olan Bilal Kılıç hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giydi. Kılıç daha önce Kayseri Erciyesspor, Kepez Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Batman Petrolspor A.Ş, Sarayköy 1926 Spor, Osmaniye FK, Erbaspor ve geçen sezon ise Gebzespor formaları giydi.
Talasgücü Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Üçüncü transferimiz hayırlı olsun.Yıllarca şehir dışında profesyonel liglerde forma giyen Kayserimizin yetiştirdiği genç savunma oyuncusu Bilal Kılıç transfer tercihini takımımızdan yana kullandı. Genç oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.
Bilal Kılıç’ın kariyeri;
U21 Ligi 37 maç 1 gol
Türkiye Kupası 10 maç
TFF 3.Lig 89 maç 5 gol
TFF 2.Lig 31 maç
TFF 1.Lig 10 maç
Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 21 maç 2 gol
BAL Ligi 6 maç 1 gol
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.