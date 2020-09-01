Kayserispor ile Gaziantep maç yapacak

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Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig'de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK, Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak. Hes Kablo Kayserispor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma 5 Eylül 2020 Cumartesi günü oynanacak. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 17:00 olarak açıklandı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan duyuruda, Gaziantep FK ile oynanacak hazırlık maçının covid19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

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