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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kul hakkına girmeyin"

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, covid19 sebebiyle alınan tedbirlere tüm vatandaşların riayet etmesi gerektiğini belirterek, "Bu tedbirlere dikkat etmeyen, uygulamayan her kim var ise kul hakkına giriyor. Bunu yapmayın" diye seslenerek Kayserilileri uyardı.

"Kul hakkına girmeyin"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, covid19 sebebiyle alınan tedbirlere tüm vatandaşların riayet etmesi gerektiğini belirterek, "Bu tedbirlere dikkat etmeyen, uygulamayan her kim var ise kul hakkına giriyor. Bunu yapmayın" diye seslenerek Kayserilileri uyardı.
Sabah erken saatlerde gazetecilerle birlikte sohbet toplantısı gerçekleştiren Vali Şehmus Günaydın gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen Kayseri’de covid19 sebebiyle oluşan hastaların sayılarını vermezken; "Devlet olarak bizim amacımız, vaka sayısındaki artışı engellemek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Kayseri’de vaka sayısında artış var. Her platformda dile getiriyorum. Kurallara riayet etmediğimiz müddetçe bu artış sürecek" dedi.
Pandemi süreci çerçevesinde bugüne kadar kurallara riayet etmemesi sebebiyle yaklaşık 4 bin kişiye ceza yazıldığını bildiren Vali Şehmus Günaydın, "Sağlık personelimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Sağlık personelimizin sayısı yeterli. Buna rağmen öğretmen arkadaşlarımızdan daha dün yaklaşık 85 kişilik bir liste ile biz gönüllü olarak 'Çalışmaya hazırız' diye geldiler. Şehir Hastanemiz bizler için büyük bir şans oldu. Ekipmanlarımız son derece yeterli. Devlet olarak her türlü önlemi aldık ve çalışmalarımızda bu yönde" ifadelerini kullandı.
Kayseri’de ki vaka artışının Kurban Bayramı ve gurbetçilerin Kayseri ziyareti ile birlikte arttığına dikkat çeken Vali Günaydın, "Yasaklamak istemiyoruz. Çeşitli kısıtlamalar getirdik ancak buna rağmen düğünlerimizde ki bulaşıların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Kayseri’de tüm kolluk kuvvetlerimizi seferber ettik. Düğünlerde polislerimiz sürekli denetimdeler. Ancak Develi ilçemize bağlı Sindelhöyük’te çekilen bir düğün görüntüsü elimize ulaştı. İnanılır gibi değil. Sanırsınız ki Covid buraya uğramamış. Hemen müdahale ettik. Düğündeki tüm katılımcılara cezai işlem uyguladık” diye konuştu.
Sohbet sırasında satır aralarında Kayseri’de günlük yapılan test sayılarının 4 binlere ulaştığını söyleyen Vali Şehmus Günaydın; "Tüm Kayserili hemşehrilerimize sesleniyorum. Özellikle taşımalı düğün işine girmeyin. 15 gün süresinde tüm vatandaşlarımız koyulan kurallara uyarsa biz Covid sürecini daha kolay atlatacağız” dedi.

"1 MİLYAR VİRÜS, TOPLU İĞNE BAŞI KADAR YER KAPLIYOR"
Polis Evi'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında hazır bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, yaklaşık 1 milyar virüsün kapladığı alanın bir toplu iğne başı kadar yer kapladığının altını çizerek; "Bizim ana hedefimiz hareketliliği engellemek. En fazla zorlandığımız konu ile Covid19'a yakalanan bir kişinin son 72 saat içerisinde kimlerle temasta bulunduğunu saptamak" ifadelerini kullandı.
Hastalıkta erken tanının hayati önem arz ettiğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Erken tanı koyduğumuz ve durumu hafif geçiren hastaları kendi evlerinde tedavi ediyoruz. Ancak karantinaya uymayan hastalarımız var. Bu kişilerin tedavisi devam ederken kurallara riayet etmeyen, kendini evinde izole etmeyen vatandaşlara hem cezai işlem uyguluyoruz hem de haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Amacımız pandemi sürecini en az hasarla atlatmak. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuda bize yardımcı olması gerekiyor” dedi.
Benli, tüm hastanelerde diğer hastalıkların da tedavilerinin aksamadan devam ettiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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