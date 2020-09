Kayseri Ticaret Borsası en çok tescil yaptıran üyelerini ödüllendirdi

Kayseri Ticaret Borsası 2019 yılı tutar bazında en çok tescil yaptıran üyelerini ödüllendirdi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış 2019 yılında en çok tescil yaptıran 9 firmanın ödül aldığını belirterek Kayseri ekonomisine katkı sağlayan firmalara teşekkür etti.

Ödül almayı hak kazanan firmaları tek tek ziyaret eden Başkan Bağlamış firma yetkililerine ödüllerini takdim etti. Başkan Bağlamış, takdim ettiği ödül sonrası şunları söyledi; "İlimiz ekonomisine en çok katkı sağlayan üyelerimizi onura etmek adına üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ödül törenini bu yıl korona virüs nedeniyle firmalarımızı ziyaret ederek gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizle el ele gönül gönüle verdik. Firmalarımızın motivasyonunu arttırmak adına zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Kayseri ekonomisinin, tarım ve hayvancılığının gelişmesi ilerlemesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kıymetli Kayseri protokolümüzün ve siyasilerimizin desteği ile şehrimizi ve ekonomimizi geliştirmek ve ilerletmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kayseri’de en çok tescil yaptıran, Kayseri Şeker Fabrikası adına Başkan Bağlamış’tan ödülünü alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Recep Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz Şeker Fabrikası olarak en fazla prim ödeyen üyelerinden birisiyiz. Bunu yıllardır gerçekleştiriyoruz. Aslında Kayseri şeker bunu yıllardır gerçekleştiriyor, olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar çok fazla irtibat sağlanamadı. Ama Recep Başkanımızın kadirşinaslığı sayesinde Ticaret Borsası Kayseri şekeri ödüllendiriyor. Bunu da biz değerli ve anlamlı buluyoruz. Çünkü Kayseri Şeker orta Anadolu'nun ve şeker sektörünün, Türkiye'nin önemli bir değeridir. Buraya hep birlikte sahip çıkılması lazım. Başarıların mutlaka ödüllendirilmesi gerekir. Marifet iltifata tabidir. Elbette ortada bir başarı varsa bunu ödüllendirmekten ifade etmekten de çekinmemek lazım. Şimdiye kadar doğrusu Recep başkanımız başlayıncaya kadar biz bunları Ticaret borsamızdan görmemiştik. Ama Recep başkanımız sağ olsun bu kadirşinaslığı göstermeye devam ediyor. Biz de Ticaret Borsamızla ortak çalışıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Geniş bir coğrafyada görev yapıyoruz. Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat olmak üzere tabii oradaki illerdeki ticaret borsalarımızla irtibatlarımız var ama en büyük pay Kayseri Ticaret Borsasına aittir. Bu da bizim merkezimizin burada olmasından kaynaklıdır. Bu da bizim için kıvanç vesilesi, ben bu nezaketinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. 2019 yılı tutar bazında en çok tescil yaptıran firmaların isimleri şöyle oldu.

Kayseri Şeker Fab. A.Ş.

Bakanlar Besicilik Hay.Top.Et Sat.İnş.Nak.Tur.Oto.A.Yak.Gıda.Teks.San ve Tic.Ltd.Şti.

Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San.Tic.A.Ş.

İştah Hayvan Ürünleri Gıda Tekstil Nakliye Ticaret ve Sanayi LTD.Şti.

Hizmetet Hayvancılık Taşımacılık Gıda Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD.Şti.

Özmenoğlu Et ve Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Kellecioğlu Et ve Mamülleri Ticaret Mehmet Macit.

T.M.O. Kayseri Şube Müdürlüğü.

