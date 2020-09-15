Yıkıma gelen belediye ekiplerine tüfekle karşılık verdiler

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Kayseri’de kardeş oldukları öğrenilen 3 şahıs, oturdukları kaçak yapının yıkımına gelen belediye ekiplerine pompalı tüfekle karşılık vererek yıkıma karşı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesinde meydana gelen olayda kaçak yapı olduğu tespit edilen ikameti yıkmaya gelen belediye ekipleri, evde oturduğu belirtilen 3 kardeş ile karşılaştı. Evlerinin yıkılacağını öğrenen Muhammed Ç., kardeşleri Ahmet ve Davut Ç., evin çatısına pompalı tüfeklerle çıkarak havaya ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alırken şahısları ikna çalışmaları devam ediyor.

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