Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal karar Çocuğu özel okulda okuyan veliler o ücretleri geri alabilecek

Korona virüs salgını dolayısıyla Mart ayından itibaren yüz yüze eğitime kapatılmıştı. Çocuğu özel okulda okuyan bir veli, Kayseri Hakem Heyeti'ne başvurarak okulların kapalı olduğu 3 aylık dönem ücretinin geri iadesini istedi. Türkiye'de ilk kez hakem heyeti; özel okulun aileye 7 bin 500 TL para iadesi yapması hususunda emsal olacak kararı verdi.

Türkiye'de Mart ayından itibaren başlayan pandemi döneminde okullar kapatılmış, yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim dönemine geçilmişti. Çocuğu özel okulda okuyan ve ücretini ödeyen bir aile, okulların kapalı olduğu Mart Ayından Haziran'a kadar olan ücretin geri iade edilmesi için Kayseri İl Hakem Heyetine başvurdu. Çıkan emsal kararla Türkiye'de ilk kez özel okul, MartHaziran dönemindeki parayı veliye iade edilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; pandemi döneminde vatandaşın birçok sıkıntısı olduğunu, bu sıkıntılardan birinin de özel okullar olduğunu kaydetti. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle aynı olmadığını, sözleşmede esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu aktaran Şahin; "Pandemi döneminde vatandaşlarımızın birçok sıkıntısı oldu. Bunu hep beraber yaşadık. Sokağa çıkma yasağı oldu, bazı işletmeler kapatıldı. seyahatler, turizm durdu. Burada vatandaşlar daha önceden rezervasyon yaptırdıkları için turizm, yurt, düğün salonları, özel okullar için olabilir. Bunlar iptal edildi ve kimse bu hizmetlerden faydalanamadı. Faydalanamadığı için de geri ücreti alma hakkı doğdu. Fakat bazı hususlarda sıkıntı çıkartılıyor. Uçak biletlerinin parası iade edilmiyor, düğün organizasyonlarında sıkıntı var, salonlar parayı vermek istemiyor ama hakem heyetleri marifetiyle paralarını alabilirler. Özel okullarda yemek ve servis ücretlerini 'iade edeceğiz' dediler fakat o da sıkıntı oldu. Seneye fiyattan düşeriz gibi teklifler yapıldı ama bu sene olacağı ne malum, ya da son sene ise ne olacak? Yemek ve servis ücretlerinden faydalanılmamış ise onun ücretinin anında geri verilmesi gerekir. Fakat asıl problem okul, eğitim ücreti. Veliler çocuklarını yüz yüze eğitim yapmak üzere özel okullara gönderdiler. Fakat Mart ayından itibaren Haziran'a kadar okullar kapatıldı, yüz yüze eğitim olmadı. Uzaktan eğitim tedbiri alındı. Bizim bir kere yapmış olduğumuz sözleşmenin asıl unsuru yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitim olmadığı zaman onu herhangi bir şey telafi edemez. Biz telafi için değil ki yüz yüze eğitim için ücret ödedik. Öyle ise biz bu eğitimi almalıydık. Almadıysak o parayı geri almamız gerekiyordu. Hal böyleyken özel okullar özel okullar 'biz uzaktan eğitim verdik, paramızı geri alırız' mantığıyla hareket ettiler. Halbuki böyle değil iş. Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim bir ise eğer o zaman bu kadar okul açmaya gerek yok. Neden bu kadar masraf yapıyoruz ki? Uzaktan eğitimi yapalım, altyapısını oluşturalım, kimse okula gitmesin, masraf da olmasın. Böyle bir şey söz konusu değil, tartışmaya bile girmeye gerek yok. Özel okullarda 3 aylık verilmeyen eğitimin ücretleri tüketiciye iade edilmelidir. Bu noktada da 'hakem heyetine başvurun' demiştik. Başvuran tüketicilerimizden ilk kararımız Kayseri İl Hakem Heyeti'nde çıktı, 7 bin 500 TL'lik ücret veliye iade edilecek. Çünkü sözleşmenin esas unsuru yüz yüze eğitimdir. Uzaktan eğitim için biz özel okula yazdırmadık. O dönem içerisinde özel okullarda çocuğunu okutup da parasını ödeyen bütün veliler hakem heyetlerine başvurarak bedelleri geri alabilirler. Emsal karar niteliğinde çıktı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.