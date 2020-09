Av sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu

Su ürünlerinde yeni av sezonunun başlamasıyla tezgahlar balıklarla dolmaya başladı.

Bu sene denizden en bol çıkan balığın palamut olduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya palamutun diğer senelere göre balığın daha bol olduğunu dile getirdi.

Ali Akçakaya, ”Bu seneki palamut bolluğu diğer senelere göre daha iyi. Önceki sene palamut balığını hiç görememiştik. Ancak bu sene palamut bolluğu var. Bu bolluğunda uzmanlar tarafından da söylendiği gibi insanlarımızın bağışıklığını güçlendirdiğini biliyoruz. Bu nedenle insanlarımıza en ucuz protein kaynağı olarak balığı tüketmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Şu anda da zaten tezgahlar da satışları mevcut. Fiyat olarak, tazelik olarak, kalite olarak İstanbul ile Ankara ile İzmir ile aynı zaman da ürünlerimiz gelmektedir" diyen Akçakaya, "İnsanlarımıza en başta şunu söylemek istiyorum, en ucuz omega 3, omega 6 kaynağını birebir doğrudan balıktan almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü tabletler de ve kapsüller katkılı oluyor. Bunları insanların alması ne derece doğru tartışılır ama öncelikle beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle palamut balığını tavsiye ediyoruz. Palamut balığı genel olarak omega 6 bakımından ve serotonin bakımından zengin bir ürün bu nedenle palamutun daha çok tüketilmesini tavsiye ediyoruz“ dedi.

Ali Akçakaya, hamsi yerine sardalya tüketilmesinin daha doğru olduğunu söyleyerek, “Hamsi için şu anda konuşmamız çok erken olur. Hamsi balığının denizdeki göstergesi Ekim ayı gibi olur. Çünkü sardalyada da omega 3 omega 6 yağ asitlerinin fazla olmasından dolayı, hamsi yerine şuan sardalyayı tavsiye ederiz" dedi ve şunları söyledi:

"Sardalya gayet yağlı ve lezzetli bir balıktır. Bunu vatandaşlarımız fırında, tavada veya ızgarada her şekilde tüketebilirler. Fiyatı da şu anda palamuttan sonra en uygun ürün sardalyadır. O nedenle insanlarımızın hamsi diye şartlanması yerine diğer alternatif ürünleri tüketmelerini öneririz. Hamsi şuan tam yağlılığına ulaşmadığı için biraz daha zamana ihtiyacı var. İnsanlarımızın mevsiminde düzgün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Her türlü ürünü her zaman satmak yerine, zamanında ve düzgün satmaya önem veriyoruz."

Balığın tazeliğinin çok önemli bir unsur olduğunu söyleyen vatandaşlar, her balığın mevsiminde yenmesi gerektiğini söyledi.

