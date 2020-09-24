Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 - Hatay Büyükşehir: 87

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Erciyes Cup turnuvasının açılış maçında Hatay Büyükşehir, rakibi Beşiktaş'ı 7687 mağlup etti.

14.Erciyes Cup Basketbol turnuvasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Kazanan taraf Hatay Büyükşehir oldu.



Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş: Şenay Zeybek, İrem Naz Topuz, Nur Sezen Yavuz, Angela Salvadores, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Mia Draşkiçeviç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Hatice Bilir, Selena Kor, Kübra İmren Siyahdemir, Derin Kaya, Özge Yavaş, Gizem Başaran, Hind Ben Abdelkader

Periyotlar: 1.Periyot: 1925 (Hatay Büyükşehir lehine) 2.Periyot: 1829 (Hatay Büyükşehir lehine) 3.Periyot: 2212 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 1721 (Hatay Büyükşehir lehine)

Devre: 3754 (Hatay Büyükşehir lehine)

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