Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 - Hatay Büyükşehir: 87

Erciyes Cup turnuvasının açılış maçında Hatay Büyükşehir, rakibi Beşiktaş'ı 7687 mağlup etti.
14.Erciyes Cup Basketbol turnuvasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Kazanan taraf Hatay Büyükşehir oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş: Şenay Zeybek, İrem Naz Topuz, Nur Sezen Yavuz, Angela Salvadores, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Mia Draşkiçeviç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Hatice Bilir, Selena Kor, Kübra İmren Siyahdemir, Derin Kaya, Özge Yavaş, Gizem Başaran, Hind Ben Abdelkader
Periyotlar: 1.Periyot: 1925 (Hatay Büyükşehir lehine) 2.Periyot: 1829 (Hatay Büyükşehir lehine) 3.Periyot: 2212 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 1721 (Hatay Büyükşehir lehine)
Devre: 3754 (Hatay Büyükşehir lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.