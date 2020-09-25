Kayserispor ile Erzurumspor 3. kez karşılaşacak

Hes kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunda 3.hafta maçları oynanacak. Kayseri Kadir Has Stadı'nda da Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor karşılaşacak. İki takım tarihinde 3.kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2 sezon önce karşılaşan iki ekip arasında oynanan 2 lig maçında Hes Kablo Kayserispor hiç kazanamadı. 2 sezon önce Kayseri'de oynanan müsabakayı B.B.Erzurumspor 20 ile kazanırken, Erzurum'daki müsabaka da karşılıklı atılan goller ile 11 sona ermişti.

Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor bu sezona galibiyet ile başlamış ancak ikinci hafta maçlarını kaybetmişti.

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