Kayseri Emar Grup FK, TFF’ye oynamak istediğini bildirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, liglerin oynanmasından yana tavrını ortaya koydu.

İlk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup FK gerekli önlemleri aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığı tarafından ligler ile görüş isteğine cevap verdi. Kulüp Başkanı Emre Arıkan yaptığı yazılı bir açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonun Sağlık Kurulu’nun belirlemiş olduğu pandemi kuralarına uymaya ve gereğini ekonomik olarak karşılamaya hazırız. Bölgesel Amatör Liglerin biran önce oynanmasını Kayseri Emar Grup FK olarak istiyoruz” denildi.

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