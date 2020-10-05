Kayseri´de 800 yıllık tarihi köşkte kazı çalışmaları başladı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait 800 yıllık Kızıl Köşk´te belediye tarafından kazı çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Biz burada 800 yıl önce yapılmış olan tarihi eseri asli hüviyetine kavuşturmak amacıyla kazı yapıyoruz. İnşallah ortaya çıktıktan sonra projelendirerek şehrin tarihine önemli bir katkı daha sağlayacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 800 yıl önce yapıldığı belirlenen Melikgazi ilçesi Billur Bağları mevkiindeki Kızıl Köşk´ün ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışmalarına yeni başlayan ekipler ilk etapta köşk içinde temizlik yaptı. Ardından köşkteki tarihin ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Kızıl Köşk´te incelemelerde bulundu.

'TARİHİ ESERİ GÜNÜMÜZE KAZANDIRMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ'

Şehrin tarihine ışık tutmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "İl Kültür Müdürlüğü´ne bağlı Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli kazı çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi uzmanlarımız tarafından başlandı. Kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bu çalışmada bir anıt tarihi eseri daha günümüze kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Kayseri önemli bir Selçuklu şehri. Şehrimizin doğusunda Haydar Bey Köşkü, kuzeyinde Hızır İlyas Köşkü, batısında Keykubadiye Sarayı ve şimdi de güneyinde Kızıl Köşk, Selçuklu dönemine ilişkin çok önemli bilgiler veriyor. Etrafı köşklerle kuşatılmış bir Selçuklu şehrinden söz ediyoruz. Biz burada 800 yıl önce yapılmış olan tarihi eseri asli hüviyetine kavuşturmak amacıyla kazı yapıyoruz. İnşallah ortaya çıktıktan sonra projelendirerek ve şehrin tarihine önemli bir katkı daha sağlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2020-10-05 14:23:49



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