Başkan Büyükkılıç orman yangınlarına meydan okudu, 38 bin fidan bağışladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi ciğerinden yakan orman yangınlarına meydan okuyarak, 38 bin adet fidan desteği vereceklerini açıkladı.

Hatay’da başlayan daha sonra Kahramanmaraş ve Trabzon’da da görülen orman yangınlarını üzüntüyle takip eden ve yangının çıktığı ilk gün sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de yangınları gündeme getirmiş ve yangının vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlattığını ifade ederek, içeride ve dışarıda etkisin yitiren hain terör örgütüne lanet okumuştu.

Başkan Büyükkılıç, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon’da pek çok noktada etkili olan yangında önemli ormanlık alanların yok olduğunu belirterek, Milli değerlerine bağlı Kayseri halkı adına ağaçlandırma çalışmalarına 38 bin adet fidan ile katkı vereceklerini ifade etti.

“Ormanlarla birlikte bizim ciğerimiz yandı. Biz hep birlikte büyük Türkiye’yiz” diyen Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük bir devlet olduğunu ve ağaçlandırma çalışmalarını koordineli ve en hızlı bir şekilde sürdüreceğini de dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın orman ve yeşil alan hassasiyetinden aldığımız güçle Tarım ve Orman Bakanlığımız ile gerekli görüşmeleri yaparak, yangında yok olan ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi adına Kayseri olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kayseri olarak 38 bin adet fidanı Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon’da yok olan ormanların yeniden oluşması için göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

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