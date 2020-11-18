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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emek Çelik Kapı’dan Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı

İHA

Emek Çelik Kapı’dan Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı

Kapı sektörünün önemli markalarından Emek Çelik Kapı, 1200 KW’lık Güneş Enerjisi Santrali(GES) yatırımında Generalsolar’ı tercih etti
45 yıllık sektör deneyimi ile kapı sektörünün bilinen markalarından Kayseri merkezli Emek Çelik Kapı, “Güneş Enerjisi ile Çevre Dostu” çatı GES yatırımı için enerji sektörünün deneyimli ve tanınan firması Generalsolar Enerji ile anlaştı.
35 ülkeye ihracat yapan, 150’nin üzerinde kişiye istihdam sağlayan, ArGe çalışmalarıyla ve sektördeki yenilikleriyle dikkat çeken Emek Çelik Kapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kabak, çatılarına kurulacak GES Projelerine start vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Turan Kabak, “Yatırımımız tamamlandığında tükettiğimiz elektriğin tamamını temiz enerji kaynağından sağlayacağız. Diğer taraftan bu yatırımımız ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma konusunda bir nebze de olsa üzerimize düşen görevi yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise, çatı GES yatırımlarında Generalsolar’a duydukları güven ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı Emek Çelik Kapı’nın yönetimine teşekkür etti. Ali Demirdaş, “Yenilenebilir enerji sektörünün Güneş alanında faaliyet gösteren firmamız, tecrübeli mühendis ve çalışan kadrosu ile ülke genelinde çok sayıda başarılı projeler gerçekleştirirken birçok ilke de imza attı. 3 kuşağın bir arada uyum içerisinde çalıştığı ve sürekli büyüme hedefiyle yatırımlarını şekillendiren Emek Çelik Kapı’nın bizi tercih ediyor olmasından dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
1200 KW’lık çatı GES yatırımlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçerek üretim yapmasını planladıklarını aktaran Turan Kabak, firmalarının faaliyetleri ile ilgili şunları söyledi; “Yıllık 40 bin adet çelik kapı, 100 bin adet iç kapı üretim kapasitesine sahibiz. İç pazarda 50 bayimiz ile hizmet veriyoruz. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yenilikçi anlayışımız ile ArGe konusuna çok önem veriyoruz. Bir ARGE ekibimiz var ve 40’a yakın patentli ürünümüz mevcut. Ekibimizle beraber yılda ortalama 10 ila 12 arası ArGe ürünüyle sektörümüzde farklılık yaratıyoruz. Çelik kapı ve iç kapı konusunda etkin olan firmamız, mutfak dolabı projelerinde de ilk sırada yer almayı hedefliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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