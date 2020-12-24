Kayseri'de taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, taziyeden dönen 4 kişinin bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Niğde yolunun 78'inci kilometresinde meydana geldi. Niğde'deki cenazeye katıldıktan sonra Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Salih Altay yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Kenan Gündoğdu (48) hayatını kaybetti, sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Olayda hayatını kaybeden Gündoğdu ise otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-12-24 00:11:45



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