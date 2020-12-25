Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Zelenskiy: Rusya ile savaş çok korkunç olur

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yapanların yoğunluğu dikkat çekti.

Ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Halk, kısıtlama öncesi balıkçılara, marketlere ve pazarlara akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf Mehmet BAŞKAL

2020-12-25 18:05:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.