Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

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Cuma günü başlayan ve Pazartesi günü sabah saatlerinde sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında kurumlar sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde, park ve bahçelerde sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

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