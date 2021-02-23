"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı Global Connect Travel Düzce maçı hazırlıklarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligde son iki maçını kazanarak moral buldu. Ligin 16.haftasında evinde rakibi Ziraat Bankasını set vermeden 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Melikgazi Belediyespor 14 puana ulaştı. Ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan Melikgazi Belediyespor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Global Connect Travel Düzce maçını kazanarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Antrenör Şahin Kabul nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor.

28 Şubat 2021 Pazar günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda oynanacak olan Global Connect Travel Düzce ile Melikgazi Belediyespor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.