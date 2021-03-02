Milli Eğitim'den Kayserispor'a moral ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Kayserispor teknik heyetinde bulunan öğretmenleri ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmen olan Kayserispor Teknik Direktörü Uğur Kulaksız ile Sayın Alper Kelkitli ve idari menajeri Yunus Akbulut'u ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Kayserispor tesislerinde, Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve idareciler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na isminin yazılı olduğu ve Kayserisporlu futbolcuların imzaladığı 38 numaralı forma hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ziyarette yaptığı açıklamada; 'Öğretmenlerimizin Kayserispor da görev alması spor camiamızın ne kadar yetkin ve kaliteli olduğunu gösteriyor. Milli Eğitim camiası adına onur duyduk. Buda gösteriyor ki velilerimizin de çocuklarını yetkin öğretmenlere emanet etmesi açısından sevindirici bir durumdur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Beden Eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız'a çiçek takdim ederek, başarılar diledi.

Ziyarette İl Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na İl Müdür Yardımcıları Osman Karaca ve Şemun Akman eşlik ettiler.

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