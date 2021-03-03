Ivko Ganchev: “3 puan değil, 6 puanlık maçtı”

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ivko Ganvhev, “3 puan değil, 6 puanlık maçtı” dedi.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 21 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ivko Ganvhev, “Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Sadece ben değil, bütün hocalar da çok mutlu. Bu önemli galibiyet hem Kayserispor taraftarına hem de başkanımıza hediye ediyoruz. Bizim için de çok önemli bir maçtı. 3 puan değil, 6 puanlık bir maçtı. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.