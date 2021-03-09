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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor ilk kez 3 gol attı

İHA

Kayserispor ilk kez 3 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol attı.
Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez 3 gol atarak kazandı. Deplasmanda oynadığı Hatayspor maçını İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique'nin attığı goller ile kazanan sarı kırmızılılar, 3 puanı 3 golle aldı. Bu sezonki 8. galibiyetini alan Kayserispor, 5 kez 10 ile, 1 kez 20 ile 1 kez de 21 ile kazanırken ilk kez 3 gol atarak 31 kazandı.

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