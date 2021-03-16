Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Tomarza ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emiruşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.K.'ya ait olan evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Tamamen yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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