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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseli Beyza ve Ada, köy okulları için 5 bin sıra tahtası üretti

DHA

Liseli Beyza ve Ada, köy okulları için 5 bin sıra tahtası üretti


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de meslek lisesinin mobilya bölümünde eğitim gören Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, okul arkadaşlarıyla beraber köy okulları için 5 bin sıra tahtası üretti. 
Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Anadolu Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü 11'nci sınıf öğrencileri Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, 3 yıldır okulda teorik eğitimlerin yanında bilgisayarlı mobilya çizimi, döşeme ve mobilya montajı eğitimi alıyor. Haftanın 2 günü atölyelerde sıra tahtası üreten Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, arkadaşları ile gelen siparişlerini üreterek hazır hale getiriyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 3 bin sıra tahtası üreten öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 5 bin sıra tahtası üretti. Öğrencilerin ürettiği sıra tahtaları, doğu illeri ve Kayseri'nin köylerindeki okullara gönderildi.
'MOBİLYA ALANINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'
Mobilya bölümünde okumaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Beyza Nur Güvendik, "3 yıldır mobilya bölümünde okuyorum. Erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği bölüm, kadın olarak bizleri hiç korkutmadı, aksine mutlu etti. Bizlerde öğretmenlerimizin direktifleri doğrultusunda vidalama, montaj, kesim her türlü üretimi yapıyoruz. Bu yıl 5 bin sıra tahtası ürettik. sıra tahtası, köy okullarına gönderiliyor.  Mezun olduğum zaman yine mobilya alanında çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Okulun Mobilya Bölümü sorumlusu Cengiz İradeli ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlıktan gelen okul donanımı siparişlerimizi atölyelerde yapıp depolarda öğrencilerimizle montaj yapıyoruz. Bu yıl pandemi, dönemine rağmen verimli çalışma ile bir yıl içinde 5 bin okul sırası üretimini yaptık" diye konuştu.DHA-Bölge Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-21 11:55:56

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