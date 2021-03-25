Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi için ihale

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı'nda uzlaşma sağlanamayan hak sahiplerinin taşınmazları, uzlaşma sağlanan hak sahiplerine satılacak. Konu ile ilgili ihale 6 Nisan Salı günü gerçekleşecek.

Sahabiye Mahallesi’ni kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. Uygulama Etabı uzlaşma sağlanamayan hak sahiplerinin taşınmazları uzlaşma sağlanan hak sahiplerine satılacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ihale 6 Nisan Salı günü saat 10.30’da yapılacak.

Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı kapsamında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile ilgili kanun kapsamında ihale yapılacak. Mülkiyeti şahıslara ait olup riskli alan içerisinde kalan ve uzlaşılamayan 19 taşınmaz, yine aynı alan içerisinde bulunan ve uzlaşma sağlanan hak sahiplerine satılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 6 Nisan Salı günü saat 08.30’dan ihale saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nin girişinde kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

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