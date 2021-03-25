2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm alındı

Birçok noktada yeni yol, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi 2021 yılında ilçe sınırları içinde asfalt işlerinde kullanılmak üzere 6 bin ton bitüm aldı.

İlçenin farklı bölgelerinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geçen yıl pandemiyi fırsata çevirerek, Melikgazi Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı sürdürdük. Düşen bitüm fiyatından yararlanarak, kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik. Geçen yıl bir rekor kırdık. 170 kilometre asfalt yol yaptık. Buradaki en önemli kazancımız bitüm fiyatları oldu. Geçen yıl asfaltın bitüm fiyatı, normal fiyatının yarısına düşmüştü. TÜPRAŞ bitüm fiyatlarını düşürmek zorunda kalmıştı. Çünkü hiçbir belediye bitüm almadığı için ve bitümün katran haline gelmemesi için sürekli ısıtması gerekiyor. Isıtma gideri de yüksek olduğu için fiyatı düşürerek satmak gibi bir politika izledi. Bizde bunu fırsat bilerek bitüm almış asfalt çalışmalarımızı hızlandırmış yeni yollar yapmıştık. Melikgazi olarak 2021 yılında ilçe sınırları içinde asfalt işlerinde kullanılmak üzere 6 bin ton bitüm aldık. Bu yılda asfalt çalışmalarımızı sürdürecek yeni yol rekorları kıracağız. Melikgazi yeni yolları ve yeni projeleriyle vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmetler sunmaya devam edecek." dedi.

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