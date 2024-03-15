Kayseri'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarına devam ediyor.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Molu, Tomarza ilçesinde seçmenle buluştu. Tomarzalıların sorunlarını dinleyen Molu, çiftçi ve besicilerin nasıl bir sıkıntı içerisinde olduklarını bildiklerini ifade etti.

Tarımsal kalkınma projeleri ile yaşanan bu sıkıntıları geride bırakacaklarını kaydeden Molu, Tomarzalı vatandaşların emeklerini karşılıksız bırakmayacaklarını aktardı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise CHP'li belediyeler tarafından yönetilen yerlerde tarımsal kalkınma hareketinin öne çıktığını, çiftçiye tohum, gübre ve ilaç desteği, besicilikle uğraşan vatandaşlara da destekler verildiğini belirtti.

Programa, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Avcı, İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, il yönetim kurulu üyeleri, Tomarza ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

- Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arıkan yeni projesini açıkladı

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, "Yeşil Kayseri" projesini açıkladı.

Arıkan, yazılı açıklamasında, şehirde çevreye ve yeşil alanlara dair sorunların sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengeleri de tehdit ettiğini savundu.

Betonlaşma, hava kirliliği, yeşil alanların azalması ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan planlamalardaki eksikliklerin bu sorunları ortaya çıkardığını ileri süren Arıkan, şunları kaydetti:

"İklimlerin değişkenlik göstermesi ve kuraklık ile şehrimiz tabiat güzelliklerini ve rengini yitirmektedir. Bunu engellemek ve yeniden rengini kazandırmak için adına 'Yeşil Kayseri' adını verdik. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün fidan dağıtımı yapacağız. Hemen evimizin önüne dikeceğimiz bu fidan ile şimdiden 'Yeşil Kayseri' dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Çevrenin üç önemli unsuru var; korumak, geliştirmek ve geri dönüşüm. Bu konuda atıkların ayrıştırılması ve bunun bir değer olarak hemşerilerimize döndürülmesi üzerine bir yenilikçi çözümümüz var."