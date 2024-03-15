Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

        CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Molu, Tomarza ilçesinde seçmenle buluştu. Tomarzalıların sorunlarını dinleyen Molu, çiftçi ve besicilerin nasıl bir sıkıntı içerisinde olduklarını bildiklerini ifade etti.

        Tarımsal kalkınma projeleri ile yaşanan bu sıkıntıları geride bırakacaklarını kaydeden Molu, Tomarzalı vatandaşların emeklerini karşılıksız bırakmayacaklarını aktardı.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise CHP'li belediyeler tarafından yönetilen yerlerde tarımsal kalkınma hareketinin öne çıktığını, çiftçiye tohum, gübre ve ilaç desteği, besicilikle uğraşan vatandaşlara da destekler verildiğini belirtti.

        Programa, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Avcı, İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, il yönetim kurulu üyeleri, Tomarza ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        - Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arıkan yeni projesini açıkladı

        Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, "Yeşil Kayseri" projesini açıkladı.

        Arıkan, yazılı açıklamasında, şehirde çevreye ve yeşil alanlara dair sorunların sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengeleri de tehdit ettiğini savundu.

        Betonlaşma, hava kirliliği, yeşil alanların azalması ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan planlamalardaki eksikliklerin bu sorunları ortaya çıkardığını ileri süren Arıkan, şunları kaydetti:

        "İklimlerin değişkenlik göstermesi ve kuraklık ile şehrimiz tabiat güzelliklerini ve rengini yitirmektedir. Bunu engellemek ve yeniden rengini kazandırmak için adına 'Yeşil Kayseri' adını verdik. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün fidan dağıtımı yapacağız. Hemen evimizin önüne dikeceğimiz bu fidan ile şimdiden 'Yeşil Kayseri' dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Çevrenin üç önemli unsuru var; korumak, geliştirmek ve geri dönüşüm. Bu konuda atıkların ayrıştırılması ve bunun bir değer olarak hemşerilerimize döndürülmesi üzerine bir yenilikçi çözümümüz var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi
        Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi
        Kocasinan Belediyesi astronomi köyü ve astropark projelerini yapacak
        Kocasinan Belediyesi astronomi köyü ve astropark projelerini yapacak
        Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi
        Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi
        Tabanca ile kazara kendini vuran engelli öldü
        Tabanca ile kazara kendini vuran engelli öldü
        Başkan Büyükkılıç, şehit Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, şehit Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti
        Kayseri'de 'Yılanlar grubu'na operasyonda 23 şüpheli adliyede
        Kayseri'de 'Yılanlar grubu'na operasyonda 23 şüpheli adliyede