Palancıoğlu’dan ‘evde kal’ çağrısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamaları için vatandaşlara “Evde Kal” çağrısı yaptı.

Yeniden sağlıklı günler için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, mutlaka uyulması gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı belediye olarak yoğun bir şekilde mücadele çalışmalarına devam ediyoruz. Belediye olarak bizler dezenfekte çalışmalarımız ile virüs ile etkin mücadele ediyoruz. Lütfen sizlerde evlerinizde kalın ve gelecek güzel günlerimize kavuşmamız daha kolay olsun. Özellikle ev içinde kalabalık şekilde toplanılmaması, taziye, kutlama, hasta ziyaretine gidilmemesi hususunda büyük hassasiyet göstermeliyiz. Tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya bağlı kalırsak bu virüsü biran önce atlatırız. Herhangi bir can kaybı yaşamamamız için vatandaşlarımızdan tek beklentimiz acil durumlar dışında evlerinden dışarıya çıkmamasıdır. Bu süreci evlerimizde izole bir şekilde geçirmeye özen gösterirsek virüsün yayılmasını önlemiş oluruz. Hep birlikte 'Haydi Kayseri, Evde Kal, Güvende Kal' diyoruz."

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