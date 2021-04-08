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Apartman bahçesinde top oynayan genci tehdit eden kadına hapis cezası

DHA

Apartman bahçesinde top oynayan genci tehdit eden kadına hapis cezası


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Songül K. (35), komşusu S.F.'yi (18) apartmanın bahçesinde top oynadığı için tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
Kocasinan ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da meydana gelen olayda, bina bahçesinde top oynayan S.F.'ye komşusu Songül K. tepki gösterdi. Çıkan tartışma, diğer komşuların araya girmesiyle sona erdi. S.F., Songül K.'nın kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Songül K. hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmada müşteki S.F., şikayetini geri çektiğini söyledi. Sanık Songül K. ise, suçlamayı kabul etmeyerek, "Kesinlikle tehdit etmedim. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme hakimi, Songül K.'ya, 'tehdit' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-04-08 14:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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