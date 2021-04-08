Düğünde kavga çıktı, damat yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada damat, gelinin kardeşi tarafından bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belsin Anafartalar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre O.G. ile gelin F.G.'nin kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K., düğün pastasının yanındaki bıçakla O.G.'yi bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı büyümeden ayırırken elinden yaralanan damat O.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.K. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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