Kayserispor´da Beşiktaş mesaisi başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 37´nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, dün evinde oynadığı Gençlerbirliği maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kayseri temsilcisi takım hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gençlerbirliği maçına ilk 11´de çıkan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalışması yaptı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-21 15:59:35



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