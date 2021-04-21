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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nden büyük başarı Kemal Tekden başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

İHA

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nden büyük başarı Kemal Tekden başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, katıldıkları yarışmalarda dereceye giren 5 Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisini ödüllendirdi.
Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Nisa Özsoy, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen snowboard paralel gs u15 bayanlar yarışlarında 2 altın madalya kazanarak Türkiye 1.'si oldu. Ayrıca, Slovenya'da snoxboard 2021 Dünya Şampiyonası'nda a milli olan Özsoy, büyün başarı gösterdi.
Endonezya'da yapılan uluslararası proje yarışmasına akılcı ilaç projesi ile katılan Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ezel Öykü Şengül, 23 ülkenin katıldığı yarışmada dünya birincisi olarak altın madalya kazandı. Öte yandan, Tekden Karate Kulübü öğrencileri Beren Gökdemir, Asya Çetinkaya ve Aslıhan Bahadır, 78 kulüp içerisinde Türkiye 5'înciliğini Kayseri'ye kazandırdı.
Kemal Tekden başarılı öğrencileri ağırladığı
Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, derece giren Nisa Özsoy, Ezel Öykü Şengül, Beren Gökdemir, Asya Çetinkaya ve Aslıhan Bahadır'ı ağırlayarak ödüllendirdi. Burada konuşan Tekden, "Tekden Eğitim Kurumları akademik yönden oldukça büyük başarılar göstermekle birlikte, gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse sportif alanlarda da üstün başarılar gösteren öğrenciler yetiştirmektedir. Bunlardan biride Nisa Özsoy’dur. Nisa Özsoy kızımız, geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye yarışmalarında 2 altın madalya kazanarak Snowboard’da Türkiye şampiyonu olmuştur. Türkiye Kaya Federasyonu’nun yaptığı bir müsabakada daha sonra Bulgaristan’da dereceler almış, en son olarak da Slovenya’da bu yıl yapılan Snowboard yarışmasında genç milli takımımızı temsil etmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Değerli öğrencilerimizden bir tanesi de Ezel Öykü Şengül. Bizim 10. sınıf öğrencimiz. Kendisi geçen yıl Teknofest ve TUBİTAK yarışmalarında 3. olarak büyük başarılar elde etmişti. Bu yıl ise Endonezya’da yapılan ve 43 ülkenin katıldığı proje yarışmalarında, Dünya 1.’si oldu. Bu konuda akıllı ilaç kullanımı idi. Gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. Dünya şampiyonu oldu. İnşallah bundan sonraki hayatında da bu başarıları gösterir. Tekden Karete Kulübümüzün öğrencileri, Beren Gökdemir, Asya Çetinkaya ve Aslıhan Bahadır ve öğretmenleri Bahadır Bekçi bey ile Geçtiğimiz günlerde Mart sonu Nisan başı itibari ile Yalova’da yapılan Türkiye Karate Şampiyonasında genç kızlar kategorisinde Türkiye 5.’si oldular. Bu gerçekten takdire şayan bir başarı kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başarılı öğrencilerden Nisa Özsoy da, "Okulumuzun desteği çok büyük bir avantaj bizim için, desteğe ihtiyaç duyan bir spordayız. Destek olmadan bu işler olmuyor. Ailem olsun, okulum olsun bana çok büyük destek verdiler. Çok mutluluk verici bir şey. Okuluma da aileme de çok teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Tekden Karate Kulübü öğrencileri Beren Gökdemir, Asya Çetinkaya ve Aslıhan Bahadır, gösteri yaptı.

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