Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşandı.

Ülke genelinde yüksek riskli illerde bugün saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vaka sayısı 100 binde 504,20 olan şehirde market, pazarlarda yoğunluk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-04-22 18:34:22



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