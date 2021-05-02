Başkan Palancıoğlu: “3 Mayıs Türkçülük Gününüz kutlu olsun”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türkçülük Günü'nü kutladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumu ayakta tutan değerler bulunmaktadır. Bu değerler ile toplumda birlik ve beraberlik sağlanabilmektedir. Anadolu topraklarına değer katan ve toplumda öncülük eden herkese saygı duyuyor ve onları önemsiyoruz. 3 Mayıs’ta ortaya konan milli duyarlılık ile Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve bölünmez bütünlüğünü daima devam ettireceğiz. 3 Mayıs 1944’ün yıl dönümünde, onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek yolumuzu aydınlatan bütün milliyetçi kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.”

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletini sevmek, yüceltmek, ülküsünü yaşayan, yaşatmaya çalışan başta merhum Başbuğ Alparslan Türkeş ve daha birçok Türk milliyetçisini rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

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