Başkan Gülsoy : “Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gülsoy, “Anne ayakta kalma gücümüz, direncimiz ve güç kaynağımızdır” dedi.

Anneler günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Dünyanın en değerli varlığı olan saygıdeğer Annelerimizi öncelikle saygı ve sevgi ile selamlıyorum.” İfadelerine yer veren Başkan Gülsoy, “Kadınlar ve annelerimiz hem toplumun temeli olan ailenin temel direği, hem de bütün toplumu dünyaya getiren, yetiştiren en kutsal değerimizdir” dedi.

Kadınların, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer aldığını belirten Gülsoy, “Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir. Tarihimiz, birçok kadın ve annenin yazdığı destanlarla doludur. Annelerimiz, büyük bir özveri ile evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almaktadır. Onlar, ülkemiz sosyoekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevler üstlenmektedir” diye konuştu.

Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sağlık çalışanı ve şehit annelerinin ve daha sonra bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”

