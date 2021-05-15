Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

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Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Attamah’ın ara pasında kaleciyle baş başa kalan İlhan Parlak’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

56. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde hakem, ceza sahası içerisinde İlhan Parlak’ın Serdar Aziz’i engellediği gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa’nın vuruşunu kaleci Doğan çıkardı.

67. dakikada Kvrzic’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İlhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’da kaldı.

85. dakikada Muhar’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique ayağının ucuyla topa dokunabildi. Kaleye giden topu Fenerbahçe defansı son anda kornere attı.

90. dakikada ceza sahası içerisinde Ozan Tufan’ın yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11

90+9. dakikada Valencia'nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 12



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Çağlar Uyarcan xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx Aziz xx, Kolovetsios xx, Paz xx, Kvrzic xx, Karlo Muhar xx (Sabovic dk. 90+4 ?), Attamah xx (Uğur Demirok dk. 90+4 ?), Avramovski xx (Melih Okutan dk. 84 ?), Ramazan Civelek xx (Yasir Subaşı dk. 69 x), Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Luckassen, Alibec

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx (Mauricio dk. 74 x), Serdar xx, Szalai xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx (Gustavo dk. 74 x), Ferdi xx (Cisse dk. 46 xx), Osayı Samuel xx, Pelkas xx (Mert Hakan dk. 74 x), Valencia xx

Yedekler: Harun Tekin, Samatta, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor), Valencia (dk. 90 pen.), Serdar Aziz (dk. 90+9) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İlhan Parlak (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar, Henrique, Aziz (Kayserispor)

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