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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ'de “2. Kariyer Günleri” Etkinliği düzenlendi

İHA

ERÜ'de “2. Kariyer Günleri” Etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “2. Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi.
Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler vererek, “Kariyer günlerinin amacı öğrencilerimizde kariyer bilincini oluşturmak, öğrencilerimizin meslek seçimlerinde doğru karar vermelerini sağlamak, stajlarında öğrencilerimize rehberlik hizmeti oluşturmak. Hem lisans dönemlerinde hem de mezuniyet sonrasında iş sahasında en etkili bir şekilde birikimlerini kullanmalarını sağlamaktır” dedi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da açılışta yaptığı konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi’nin her alanda başarılı ve köklü bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “ Üniversitemiz ülkemizde 11 araştırma üniversitesinden birisidir. Hangi alanda bir başarı varsa ilk 10’da muhakkak Erciyes Üniversitesi var. Böyle bir üniversitenin rektörü olmakta beni çok gururlandırıyor. 43 yıllık mazisi olan köklü ve gelenekleri olan bir üniversiteyiz” dedi. Göreve geldikleri günden bu yana öğrenci ve araştırma odaklı bir üniversite olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Rektör Çalış, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle birçok alanda bu kadar başarılı bir üniversite olmamızda öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu başarılar üniversite olarak hepimizin başarısıdır. İnanın öğrencilerimiz ile gurur duyuyorum. YÖK tarafından açıklanan karnede öğrenciler tarafından yapılan projelerde en çok proje yapan üniversiteyiz. Bu öğrencilerimizin sadece eğitimöğretim değil, proje araştırma geliştirme çalışmalarında ne kadar fazla işin içerisinde olduklarının göstergesi ve buda çok önemli. Geleceğin bilim adamlarının, geleceğin öğretim üyeleri ve iş insanlarının araştırma ve geliştirmeye verdikleri önem bizleri mutlu eder.”
Öğrencilerin her zaman yanında olduklarının da altını çizen Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi gurur duyulacak ve kaliteli bir üniversite. Bizler öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi mezunuyum diye göğüslerini gererek gezebilirler. Herkesin hayranlık ile baktığı bir üniversiteyiz. Bu yüzden böyle bir üniversitede eğitim almaktan ve mezun olmaktan tüm öğrencilerimizin gurur duyması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından İşletme Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisat Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Maliye Bölümü oturumları ile devam eden “2. Kariyer Günleri” etkinliği, 28 Mayıs Cuma günü sona erecek.

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